США не собираются применять военную силу против Асада

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ США на данный момент не собираются применять военную силу против режима президента Сирии Башара Асада.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", госсекретарь Джон Керри заявил об этом во вторник на слушаниях в сенатском комитете по иностранных делам. Они были посвящены теме "Разрешение на применение военной силы против "Исламского государства"" (ИГ).

"Собираемся ли мы идти против Асада? Нет. Мы, Соединенные Штаты, говорим только об ИГ как о террористической организации", - сказал Керри, отвечая на вопросы законодателей.

По его словам, администрация не собирается обращаться в Конгресс за разрешением на проведение военной операции в Сирии. При этом Керри, касаясь борьбы с экстремистами из ИГ, подчеркнул, что у Вашингтона на данный момент достаточно полномочий для того, чтобы "делать в Сирии и Ираке то, что мы сейчас делаем". "Мы абсолютно уверены", - сказал он.

Объясняя нежелание Белого дома проводить полномасштабную операцию в Сирии, глава американской дипломатии отметил, что для этого существует "несколько ограничений". В частности, он отметил, что экстремисты продолжают удерживать заложников.

Во время слушаний одна из правозащитниц, сидевшая прямо за спиной Керри, подняла плакат с надписью: "Госсекретарь Керри, прекратите войну". Судя по розовому цвету плаката, это могла быть активистка движения Code Pink ("Код розовый").