США не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО

Соединенные Штаты не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО.
Как передает Report, так руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер ответил на брифинге на вопрос о том, считают ли США оправданным свой отказ воспринимать требования России в сфере безопасности, в частности, не принимать в НАТО Украину, что в числе прочего привело к эскалации украинского кризиса.
"У НАТО политика открытых дверей, и мы не собираемся идти на компромисс в этой политике", - сказал Миллер.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что перед эскалацией конфликта в Украине США неоднократно заявляли, что "хотят дипломатии с Россией", вместе с тем он отказался приводить какие-либо детали дипломатических переговоров в тот период.