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США не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО

США не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО Соединенные Штаты не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 03:14
США не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО

Соединенные Штаты не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО.

Как передает Report, так руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер ответил на брифинге на вопрос о том, считают ли США оправданным свой отказ воспринимать требования России в сфере безопасности, в частности, не принимать в НАТО Украину, что в числе прочего привело к эскалации украинского кризиса.

"У НАТО политика открытых дверей, и мы не собираемся идти на компромисс в этой политике", - сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что перед эскалацией конфликта в Украине США неоднократно заявляли, что "хотят дипломатии с Россией", вместе с тем он отказался приводить какие-либо детали дипломатических переговоров в тот период.

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