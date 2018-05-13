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    США не собираются добиваться смены власти в Иране

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Политика администрации СЩА заключается в том, чтобы Иран никогда не приблизился к получению ядерного оружия.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

    Болтона спросили в интервью телеканалу ABC, будут ли США стремиться к смене правительства Ирана.

    "Политика администрации заключается не в этом. Политика администрации заключается в том, чтобы Иран никогда не приблизился к получению ядерного оружия и средств доставки", — сказал Болтон.

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