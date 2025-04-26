США не смогли достигнуть полного контроля воздушного пространства над Йеменом

Американские военные пока не достигли полного контроля в небе над Йеменом для полетов боевой авиации над позициями хуситов из-за действий их ПВО.

Американские военные пока не достигли полного контроля в небе над Йеменом для полетов боевой авиации над позициями хуситов из-за действий их ПВО.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, хуситы продолжают сбивать американские тяжелые беспилотники. С 3 марта США потеряли семь дронов MQ-9 Reaper, что резко повлияло на способность американских военных проводить оценку результатов авиаударов на поле боя и наблюдение для определения местонахождения ключевых лидеров хуситов. Ущерб от сбитых MQ-9 Reaper оценивается в более чем $200 млн (каждых из них стоит $30 млн).

Центральное командование США (CENTCOM) уже 42 дня подряд наносит удары по Йемену с воздуха и с моря. Ранее в этом месяце США хотели достичь второй фазы операции, план которой состоял в том, чтобы сосредоточиться больше на разведке и наблюдении за высшими лидерами хуситов, подтвердил Fox News чиновник из Пентагона. Поскольку у США нет наземных войск в Йемене, то это планировалось достичь с помощью MQ-9 Reaper, которые продолжают сбивать хуситы с помощью ракет класса "земля-воздух".

Тем не менее в результате сотен американских ударов запуски баллистических ракет хуситов сократились на 87%, а атаки их беспилотников - на 65%, сообщил телеканалу представитель Центрального командования США.

"С начала операции Центральное командование США нанесло удары по более чем 800 целям. Эти удары уничтожили многочисленные командные пункты, системы противовоздушной обороны, современные объекты по производству оружия, места хранения оружия и уничтожили сотни бойцов-хуситов и многочисленных их лидеров", - сказал представитель командования Дэйв Истберн.

По его словам, на сегодняшний день известно о ликвидации более чем 650 боевиков-хуситов.