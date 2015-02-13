США не считают возвращение Крыма первоочередной задачей для снятия санкций в отношении РФ

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Госдепартамент не считает возвращение Крыма Украине первоочередной задачей для снятия санкций в отношении России.

Уверенность в этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, выразила в четверг руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Джен Псаки.

Отвечая на вопрос журналистов об отсутствии пункта "возвращение Крыма Украине" в списке условий для снятия санкций с России, она сказала, что "в первую очередь должны соблюдаться минские договоренности".

По словам Псаки, "есть определенные шаги, которые должны быть выполнены (для снятия санкций) - полный вывод всех тяжелых вооружений и иностранных боевиков с Украины, восстановление контроля Киева на границе с Россией, полный и беспрепятственный доступ международных наблюдателей на территорию подконтрольной" ополченцам.

"Это предусмотрено в минских соглашениях. Это первоочередная задача, которая должна быть реализована. Мы следим за этим", - добавила она. На ряд уточнений от журналистов о том, что, "если Россия не вернет Крым, будут ли сняты санкции", Псаки повторяла, что "уже ответила на этот вопрос" и "необходимо дождаться имплементации минских договоренностей". Тем не менее, официальный представитель госдепартамента подчеркнула, что США "по-прежнему считают, что Крым является частью Украины".