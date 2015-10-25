США не разрешают Корее продать Узбекистану учебные истребители

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Правительство США выступило против поставки Южной Кореей Узбекистану учебных истребителей, общей стоимостью $400 млн, пишет газета Korea Times со ссылкой на военный источник.

Учебно-боевые самолеты T-50 Golden Eagle были совместно разработаны Korea Aerospace Industries' (KAI) и Lockheed Martin в 2006 году с использованием ключевых американских технологий.

«Так как Узбекистан имеет тесные связи с Россией, США беспокоит возможность того, экспорт T-50 Узбекистану может привести к передачи технологий России», — сказал источник.

В настоящее время Корея ищет покупателя 12 самолетов T-50, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.