США не признают итоги референдума в Иракском Курдистане

© Courtesy İmage

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Референдум, который прошел в Иракском Курдистане, является односторонним и нелегитимным, США не признают его итоги и призывают все стороны воздержаться от насилия.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона.

"Соединенные Штаты не признают региональный референдум, прошедший в Иракском Курдистане, считают, что он носит односторонний характер. Итоги и результаты голосования не выдерживают никакой критики в части законности", — отмечается в заявлении Тиллерсона, распространенном госдепом США.

"Соединенные Штаты просят, чтобы все стороны, включая соседей Ирака, воздержались от односторонних действий и использования силы", — резюмирует он.