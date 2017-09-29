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    США не признают итоги референдума в Иракском Курдистане

    Референдум, который прошел в Иракском Курдистане, является односторонним и нелегитимным© Courtesy İmage

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Референдум, который прошел в Иракском Курдистане, является односторонним и нелегитимным, США не признают его итоги и призывают все стороны воздержаться от насилия.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона.

    "Соединенные Штаты не признают региональный референдум, прошедший в Иракском Курдистане, считают, что он носит односторонний характер. Итоги и результаты голосования не выдерживают никакой критики в части законности", — отмечается в заявлении Тиллерсона, распространенном госдепом США.

    "Соединенные Штаты просят, чтобы все стороны, включая соседей Ирака, воздержались от односторонних действий и использования силы", — резюмирует он.

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