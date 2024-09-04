США не позволят Украине наносить удары вглубь России американским оружием

В политике Вашингтона, касающейся ударов вглубь России американским оружием, никаких изменений нет.

В политике Вашингтона, касающейся ударов вглубь России американским оружием, никаких изменений нет.

Как передает Report , об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается нашей политики, то ничего не изменилось. Нет никакого изменения политики, о котором я могла бы говорить", - заверила Жан-Пьер, комментируя перспективы смены Вашингтоном этого курса в связи с поражением российскими ракетами "Искандер-М" учебно-тренировочного центра войск связи Вооруженных сил Украины в Полтаве.

Представитель Белого дома также не стала уточнять, возможны ли встречи главы администрации США Джо Байдена и его заместителя Камалы Харрис с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках общеполитической дискуссии на предстоящей 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.