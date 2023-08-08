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США не планируют вывод военных из Нигера

США не планируют вывод военных из Нигера Власти США в настоящее время не планируют вывод своих военных из Нигера, Вашингтон не получал соответствующих запросов.
Другие страны
8 августа 2023 г. 06:48
США не планируют вывод военных из Нигера

Власти США в настоящее время не планируют вывод своих военных из Нигера, Вашингтон не получал соответствующих запросов.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В настоящий момент я не отслеживаю никаких запросов о выводе военных США из страны. Как я отметил, расстановка наших сил никак не изменилась. Опять же, мы сосредоточены на защите своих сил и на сотрудничестве с военными Нигера на базах в этой стране, чтобы поддержать функционирование этих баз".

Райдер подчеркнул, что американская сторона "сейчас по-прежнему сосредоточена на дипломатическом решении" в Нигере.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что в Нигере находятся около тысячи военных США.

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