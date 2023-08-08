США не планируют вывод военных из Нигера

Власти США в настоящее время не планируют вывод своих военных из Нигера, Вашингтон не получал соответствующих запросов.

Власти США в настоящее время не планируют вывод своих военных из Нигера, Вашингтон не получал соответствующих запросов.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В настоящий момент я не отслеживаю никаких запросов о выводе военных США из страны. Как я отметил, расстановка наших сил никак не изменилась. Опять же, мы сосредоточены на защите своих сил и на сотрудничестве с военными Нигера на базах в этой стране, чтобы поддержать функционирование этих баз".

Райдер подчеркнул, что американская сторона "сейчас по-прежнему сосредоточена на дипломатическом решении" в Нигере.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что в Нигере находятся около тысячи военных США.