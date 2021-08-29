США не планируют сохранять посольство в Афганистане после 31 августа

Соединенные Штаты не планируют сохранять свое посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана, намеченного на 31 августа.

Соединенные Штаты не планируют сохранять свое посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана, намеченного на 31 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы (оставим) по крайней мере постоянное представительство", - сказал Салливан. "У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов…", - отметил помощник Байдена, подчеркнув, что это необходимо, в частности, для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.

Он пояснил, что вопрос дальнейшего дипломатического присутствия США в Афганистане будет решаться исходя из того, какие шаги предпримет радикальное движение "Талибан". "Все будет зависеть от того, станут ли талибы придерживаться своих обещаний и проявят ли готовность выполнять обязательства, которые они взяли на себя и которые основываются на нормах международного права", - указал Салливан.