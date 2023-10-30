О нас

США не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта

США не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта Соединенные Штаты не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта.
Другие страны
30 октября 2023 г. 05:45
США не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта

Соединенные Штаты не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом в интервью в эфире телекомпании CBS заявила вице-президент США Камала Харрис, отвечая на вопрос о том, могут ли американские войска быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке.

"У нас нет намерений, мы не вынашиваем планов по отправке боевых частей в Израиль или Газу, точка", - сказала она. Харрис подчеркнула, США не указывают Израилю, что делать, при этом предоставляют консультации, оборудование и дипломатическую поддержку.

"Израиль, бесспорно, имеет право на самозащиту", - утверждает Харрис, отметив, что при этом важно различать ХАМАС и население Палестины. По ее словам, США "четко дали понять, что законы войны должны соблюдаться, а гуманитарная помощь должна поступать".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kamala Harris: "ABŞ Yaxın Şərqə qoşun göndərməyi planlaşdırmır"

Экслюзивные новости

Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
23 октября 2023 г. 20:47
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
23 октября 2023 г. 20:25
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
23 октября 2023 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi