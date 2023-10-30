США не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта

Соединенные Штаты не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта.

Соединенные Штаты не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом в интервью в эфире телекомпании CBS заявила вице-президент США Камала Харрис, отвечая на вопрос о том, могут ли американские войска быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке.

"У нас нет намерений, мы не вынашиваем планов по отправке боевых частей в Израиль или Газу, точка", - сказала она. Харрис подчеркнула, США не указывают Израилю, что делать, при этом предоставляют консультации, оборудование и дипломатическую поддержку.

"Израиль, бесспорно, имеет право на самозащиту", - утверждает Харрис, отметив, что при этом важно различать ХАМАС и население Палестины. По ее словам, США "четко дали понять, что законы войны должны соблюдаться, а гуманитарная помощь должна поступать".