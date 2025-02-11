США не планируют направлять военных в Украину и рассчитывают на заключение мирного соглашения в скором будущем.
Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время общения с журналистами в Штутгарте.
По словам главы Пентагона, нынешняя американская администрация президента Дональда Трампа намерена обеспечить скорое заключение мирного соглашения в Украине.
Напомним, что еще до своей инаугурации Трамп неоднократно заявлял, что намерен предпринять всевозможные меры для завершения российско-украинской войны.