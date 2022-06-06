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США не ослабят санкции против России в обмен на экспорт зерна с Украины

США не ослабят санкции против России в обмен на экспорт зерна с Украины Власти США не поддержат договоренности по разблокировки экспорта украинского зерна, если они будут предполагать смягчение санкций против России. Экономическое давление продолжится.
Другие страны
6 июня 2022 г. 08:56
США не ослабят санкции против России в обмен на экспорт зерна с Украины

Власти США не поддержат договоренности по разблокировки экспорта украинского зерна, если они будут предполагать смягчение санкций против России. Экономическое давление продолжится.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

Как известно ООН пытается договориться с Россией относительно того, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море.

Издание отмечает, что один из американских чиновников заявил, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

По сведениям газеты, республиканцы в Конгрессе США также выступили против смягчения санкций против Москвы. Данной позиции, в частности, придерживается сенатор Джим Риш (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России в ответ на обещания по экспорту зерна с Украины.

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Версия на английском языке US won’t ease sanctions against Russia in exchange for grain exports from Ukraine

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