США не обсуждали с Кубой вопрос о возвращении Гаване Гуантанамо

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что на данном этапе Вашингтон не обсуждает с Гаваной возможность возвращения Кубе территорию, на которой размещена военная база Гуантанамо, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Я не знаю, что произойдет в будущем, однако на данный момент на переговорах наша сторона не обсуждает этот вопрос", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с министром иностранных дел Бруно Родригесом.

Ранее в понедельник Родригес призвал Вашингтон к отмене санкций против его страны и к возвращению Гаване территории, на которой размещена военная база Гуантанамо.

"Сегодня появилась возможность для установления новых двусторонних отношений, отличных от того, что было до сих пор. Для этого власти Кубы просят возвращения Гуантанамо, окончания блокады и уважения суверенитета Кубы", - заявил министр на открытии кубинского посольства в Вашингтоне.

В понедельник в Вашингтоне состоялась торжественная церемония возобновления работы кубинского посольства.

Ранее США и Куба через внешнеполитические ведомства двух стран обменялись посланиями между главами государств - президентом США Бараком Обамой и главой Госсовета Кубы Раулем Кастро. В них подтверждалось намерение восстановить дипотношения и открыть посольства в обеих столицах.