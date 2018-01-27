США не намерены выходить из РСМД

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ США не планируют выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) или отменять его действие.

Как передает Report, об этом в интервью "Интерфаксу" заявил посол США в России Джон Хантсман.

По его словам, для Вашингтона важен этот договор. "Мы уважаем его содержание и хотим убедиться, что стороны его соблюдают",— пояснил посол.

О также заявил, что США выразили России обеспокоенность размещением и испытанием российской крылатой ракеты наземного базирования.

"Мы проводим консультации с Россией о том, чтобы привести ее в соответствие с ДРСМД... Этот договор — один из самых важных договоров в области контроля над вооружениями, который когда-либо был заключен в истории наших стран. Согласно этому договору, за последние 30 лет был уничтожен целый класс вооружений — ракеты "Першинг" в Европе и РСД-10 (SS-20) в России", - уточнил американский дипломат.