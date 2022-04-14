США не намерены возвращать бизнесменам РФ арестованные активы

Американское правительство не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.

Американское правительство не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом", - заявил советник американского лидера. Он отвечал в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона на вопрос о том, могут ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт.