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США не намерены возвращать бизнесменам РФ арестованные активы

США не намерены возвращать бизнесменам РФ арестованные активы Американское правительство не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 19:14
США не намерены возвращать бизнесменам РФ арестованные активы

Американское правительство не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом", - заявил советник американского лидера. Он отвечал в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона на вопрос о том, могут ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт.

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