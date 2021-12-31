США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам по итогам беседы лидеров сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре".

Как отметил Ушаков, Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, - президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", - сказал он.

"(Владимир Путин) заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры", - подчеркнул помощник президента РФ.