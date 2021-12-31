О нас
Report Georgia
Аудио новости

США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения

США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 04:26
США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам по итогам беседы лидеров сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре".

Как отметил Ушаков, Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, - президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", - сказал он.

"(Владимир Путин) заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры", - подчеркнул помощник президента РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynada hücum silahları yerləşdirməyəcək

Другие новости из категории

В Швейцарии зарегистрирован рекордно высокий суточный прирост новых случаев COVID-19
В Швейцарии зарегистрирован рекордно высокий суточный прирост новых случаев COVID-19
31 декабря 2021 г. 03:31
В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
30 декабря 2021 г. 23:51
Взрыв в Пакистане, погибли четыре человека
Взрыв в Пакистане, погибли четыре человека
30 декабря 2021 г. 23:24
Премьер Польши: Брюссель несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию
Премьер Польши: Брюссель несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию
30 декабря 2021 г. 21:34
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
30 декабря 2021 г. 20:40
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр
30 декабря 2021 г. 20:13
Brent подорожала до $79,37 за баррель
Brent подорожала до $79,37 за баррель
30 декабря 2021 г. 19:54
Банк по ошибке перечислил своим клиентам $175 млн на Рождество
Банк по ошибке перечислил своим клиентам $175 млн на Рождество
30 декабря 2021 г. 19:37
Переговоры по иранскому атому возобновятся 3 января
Переговоры по иранскому атому возобновятся 3 января
30 декабря 2021 г. 19:21
Tesla отзывает 475 тыс. электромобилей
Tesla отзывает 475 тыс. электромобилей
30 декабря 2021 г. 19:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi