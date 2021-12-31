Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.
"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - сказал Ушаков.
По словам помощника Путина, "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре".
Как отметил Ушаков, Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.
"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, - президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", - сказал он.
"(Владимир Путин) заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры", - подчеркнул помощник президента РФ.