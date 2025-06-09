США не намерены продлевать мандат Временных сил ООН в Ливане

США и Израиль договорились о прекращении действия Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

США и Израиль договорились о прекращении действия Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишут израильские СМИ.

"Администрация США решила не продлевать мандат UNIFIL, Израиль, по сообщениям, не пытался ее переубедить", - пишет The Jerusalem Post.

Голосование по мандату Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) должно состояться в Совете безопасности ООН в августе, и США могут просто наложить вето на следующую резолюцию, поясняет The Times of Israel. По данным источников издания, США еще не приняли решение относительно поддержки UNIFIL, но хотят увидеть серьезные реформы, что может означать отзыв такой поддержки.

В Израиле же, согласно публикации, поддерживают прекращение операций UNIFIL, поскольку считают, что присутствие на юге Ливана ливанских вооруженных сил оказалось относительно эффективным для отражения угроз со стороны "Хезболлы".

Мандат UNIFIL предоставляется ежегодно резолюцией Совбеза ООН, силы были созданы в 1978 году. Между тем, как обращают внимание израильские журналисты, официальных заявлений по поводу UNIFIL ни от США, ни от Израиля, ни от ООН пока не поступало.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна поэтапно уйти с территории Ливана и передать позиции на юге страны ливанским военным. "Хезболла" должна отвести отряды к северу от реки Литани, на 30 км от границы, и ликвидировать посты в этой зоне, где разрешено действовать лишь военным Ливана и миротворцам ООН. Израильские военные остаются в пяти стратегических точках на ливанской территории.