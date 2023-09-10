США не намерены продавать Китаю продукцию, которая способствует созданию ядерного оружия

США не будут продавать Китаю продукцию, которая расширила бы его потенциал по производству ядерного оружия.

США не будут продавать Китаю продукцию, которая расширила бы его потенциал по производству ядерного оружия.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Ханое.

Отвечая на вопрос, касавшийся замедления темпов развития экономики Китая, американский лидер заявил, что США "не стремятся к тому, чтобы навредить Китаю".

"Чего я не собираюсь делать, это продавать Китаю продукцию, которая расширила бы его возможности по производству большего количества ядерного оружия и осуществлению оборонной деятельности, противоречащей тому, что большинство расценивает как позитивные изменения в регионе", - указал Байден.

В преддверии саммита G20 министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон внимательно следит за замедлением темпов развития экономики Китая, однако не считает, что оно оказывает прямое негативное влияние на США.