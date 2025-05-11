США не намерены опускать тарифы для Великобритании ниже 10%

Соединенные Штаты не намерены в обозримом будущем опускать тарифы для Великобритании ниже отметки в 10%, несмотря на заключенное на этой неделе торговое соглашение между Лондоном и Вашингтоном.

Соединенные Штаты не намерены в обозримом будущем опускать тарифы для Великобритании ниже отметки в 10%, несмотря на заключенное на этой неделе торговое соглашение между Лондоном и Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN , об этом заявил американский министр торговли Говард Латник.

"Мы ожидаем, что базовая пошлина в 10% останется в обозримом будущем, - сказал он. - Ниже 10% мы не опустим".

Вместе с тем, указал Латник, Вашингтон намерен проявлять гибкость в вопросе тарифов. "Например, в отношении стали, алюминия и запчастей для самолетов мы заявили, что не будем взимать пошлины, чтобы поставки [британских авиационных] двигателей Rolls-Royce, устанавливаемых на самолеты Boeing, могли продолжаться", - отметил он.

США и Великобритания 8 мая объявили о заключении торгового соглашения. В числе прочего Вашингтон по сделке снизит пошлины на продукцию британского автопрома с 27,5 до 10%. Новые правила ввоза в США британских товаров должны вступить в силу в ближайшее время.