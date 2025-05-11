О нас

США не намерены опускать тарифы для Великобритании ниже 10%

США не намерены опускать тарифы для Великобритании ниже 10% Соединенные Штаты не намерены в обозримом будущем опускать тарифы для Великобритании ниже отметки в 10%, несмотря на заключенное на этой неделе торговое соглашение между Лондоном и Вашингтоном.
Другие страны
11 мая 2025 г. 19:02
США не намерены опускать тарифы для Великобритании ниже 10%

Соединенные Штаты не намерены в обозримом будущем опускать тарифы для Великобритании ниже отметки в 10%, несмотря на заключенное на этой неделе торговое соглашение между Лондоном и Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявил американский министр торговли Говард Латник.

"Мы ожидаем, что базовая пошлина в 10% останется в обозримом будущем, - сказал он. - Ниже 10% мы не опустим".

Вместе с тем, указал Латник, Вашингтон намерен проявлять гибкость в вопросе тарифов. "Например, в отношении стали, алюминия и запчастей для самолетов мы заявили, что не будем взимать пошлины, чтобы поставки [британских авиационных] двигателей Rolls-Royce, устанавливаемых на самолеты Boeing, могли продолжаться", - отметил он.

США и Великобритания 8 мая объявили о заключении торгового соглашения. В числе прочего Вашингтон по сделке снизит пошлины на продукцию британского автопрома с 27,5 до 10%. Новые правила ввоза в США британских товаров должны вступить в силу в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi