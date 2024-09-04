США не исключили совместного производства оружия с Тайванем

США допускают возможность участия в совместных с Тайванем проектах по производству вооружений.

США допускают возможность участия в совместных с Тайванем проектах по производству вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил директор тайбэйского представительства Американского института на Тайване (AIT, де-факто является посольством США на острове) Реймонд Грин.

"США сейчас работают с рядом партнеров, рассматривая возможности расширения нашего совместного производства военного оборудования, и я не исключаю, что Тайвань станет одним из этих партнеров в будущем", - сказал дипломат на пресс-конференции в Тайбэе, его слова приводит агентство Reuters.

Грин добавил, что поставки оружия Тайваню входят в список главных приоритетов американской администрации. Дипломат также проинформировал, что США выстраивают в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть альянсов, чтобы усилить "возможности по сдерживанию". Под страной, против которой направлены указанные меры, Грин имел в виду Китай.

В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около 19 млрд долларов. Общая сумма военных поставок США Тайваню за несколько лет, по оценке МИД КНР, превысила 70 млрд долларов.