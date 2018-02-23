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    США не исключают удара по вооруженным силам Сирии

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Вашингтон не исключает нанесения ударов по вооруженным силам Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время выступления в Институте политики Чикагского университета.

    США оставляют за собой право нанесения ударов, но хотят избежать такой ситуации, отметила дипломат.

    Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон «не хочет находиться в центре сирийского конфликта», но необходимо помочь сирийцам, против которых применяется химическое оружие.

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