​США не исключают пошагового соглашения с КНДР - Трамп

Соединенные Штаты в принципе не исключают заключения с КНДР пошаговой договоренности об урегулировании проблемы ядерных разработок Пхеньяна, но ориентируются в настоящее время на крупную сделку такого рода.

Об этом сообщил в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим коллегой из Республики Корея Мун Чжэ Ином, состоявшейся в Белом доме, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Должен увидеть, какова [в реальности] сделка. Есть различные сделки помельче, которые, не исключено, могут состояться. Могут быть выработаны пошаговые [составные] части. Однако в данный момент мы говорим о крупной сделке", - сказал Трамп, комментируя перспективы достижения соглашения с КНДР.

По его словам, суть этой "крупной сделки" сводится к тому, что Пхеньян должен "избавиться от ядерных вооружений". Никаких дополнительных деталей Трамп не привел.

В Ханое 27-28 февраля состоялся второй саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.