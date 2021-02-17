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США не исключают, что распространение COVID-19 началось из лаборатории

США не исключают, что распространение COVID-19 началось из лаборатории Неопубликованные сведения якобы свидетельствуют, что Китай пытался "завуалировать источник возникновения COVID-19 и скрыть его значение на ранних этапах"
Другие страны
17 февраля 2021 г. 09:37
США не исключают, что распространение COVID-19 началось из лаборатории

США, несмотря на выводы экспертов международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по-прежнему не исключают, что распространение коронавируса началось в результате инцидента в лаборатории в Китае. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на несколько источников.

Телекомпания приводит заявление представителя аппарата директора Национальной разведки США, который указал, что США продолжат придерживаться заявления, опубликованного в конце апреля 2020 года. Тогда американские власти указывали, что разведсообщество "будет продолжать тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные с целью определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными, или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане". Эксперты ВОЗ в начале февраля заявили, что считают версию происхождения SARS-CoV-2 в результате инцидента в лаборатории "крайне маловероятной".

В то же время несколько источников NBC указывают на то, что у американского разведсообщества имеется некая важная информация, касающаяся того, какие меры власти КНР принимали на ранних стадиях распространения инфекции. По их данным, эти неопубликованные сведения якобы свидетельствуют, что китайская сторона пыталась "завуалировать источник возникновения COVID-19 и скрыть его значение на ранних этапах"..

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская администрация заинтересована в получении всех фактов, касающихся обстоятельств начала распространения коронавируса в Китае.

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