США не хватает более 20 млрд долларов на строительство стены с Мексикой

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Власти США на данный момент могут потратить только 20 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, передает Report со ссылкой на Reuters.

В министерстве внутренней безопасности США считают, что на строительство стены необходимо 21,6 млрд долларов.

В документе также сообщается, что выявленные 20 млн долларов будут переведены из двух других проектов, которые затрагивают строительство пограничного забора около города Нако (штат Аризона) и установку специальных камер в районе границы.

Эксперты издания заявили, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо будет убедить конгресс выделить дополнительные средства, чтобы реализовать данный проект.