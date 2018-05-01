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    США не хочет следить за порядком в мире

    Трамп заявил, что Вашингтон не готов брать на себя функции мирового полицейского

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари заявил, что Вашингтон не намерен выполнять роль мирового полицейского.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава Соединенных Штатов посетовал на то, что следить за порядком в мире слишком затратно.

    Также Трамп намекнул, что предпочитает заниматься внутренними делами и поддерживать правопорядок в США.

    "Мы все больше и больше не хотим быть мировым полицейским. И на протяжении десятилетий мы тратили огромные деньги на выполнение функций мирового полицейского, и это не должно быть нашим приоритетом", - отметил глава государства.

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