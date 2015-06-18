США не будут выдавать въездные визы до конца недели

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сбой в компьютерной системе, приведший к приостановке выдачи американских въездных виз, будет устранён не ранее следующей недели, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что Кирби уточнил, что речь идёт об отказе оборудования, используемого для передачи биометрической информации граждан зарубежных государств, запрашивающих въездные визы, из консульских учреждений в США для проверки.

По его словам, над решением этой проблемы работает более 100 специалистов.

"Это очень важный вопрос, вопрос безопасности. Мы не собираемся торопиться с ним, и мы хотим решить его правильно", - заявил Кирби.