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США не будут расширять ядерный потенциал для сдерживания России и Китая

США не будут расширять ядерный потенциал для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты Америки не будут расширять свой ядерный арсенал для противостояния угрозе со стороны России и Китая.
Другие страны
3 июня 2023 г. 06:49
США не будут расширять ядерный потенциал для сдерживания России и Китая

Соединенные Штаты Америки не будут расширять свой ядерный арсенал для противостояния угрозе со стороны России и Китая.

Как передает Report со ссылкой на The Hill, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодной конференции Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.

"Соединенным Штатам не нужно увеличивать ядерные силы и превосходить наших ядерных конкурентов, чтобы успешно их сдерживать. Мы уже это проходили и усвоили этот урок. В то же время администрация США сосредоточится на инвестировании в "передовые неядерные возможности", такие как гиперзвуковые ракеты с обычным вооружением, что могут достигать хорошо защищенных, высокоценных целей", сказал Салливан.

Он отметил, что "эффективное сдерживание означает, что у США есть лучший подход, а не погоня за большим количеством ядерных вооружений".

Также Салливан призвал Россию и Китай начать переговоры о контроле над вооружениями, несмотря на напряженность в отношениях. Он подверг критике Кремль за то, что он "наносит удары по ядерной системе после холодной войны", а также обвинил правительство КНР в неспособности продемонстрировать любую открытость в общении по вопросам контроля над вооружениями.

По данным Минобороны США, Китай насчитывает около 400 единиц ядерного оружия, но намерен нарастить арсенал до 1 500 боеголовок. Ядерные арсеналы США и России близки по размерам и насчитывают более 5 000 единиц оружия в каждой из стран (хотя РФ, по оценкам, имеет несколько большие запасы).

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: “ABŞ nüvə potensialını genişləndirməyəcək”

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