О нас

США не будут поставлять Украине истребители

США не будут поставлять Украине истребители Администрация Соединенных Штатов не намерена поставлять Украине американские истребители F-16.
Другие страны
31 января 2023 г. 07:05
США не будут поставлять Украине истребители

Администрация Соединенных Штатов не намерена поставлять Украине американские истребители F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журанлистов.

Его спросили, планирует ли Вашингтон направить F-16 Киеву. "Нет", - цитирует американского лидера пресс-пул Белого дома.

На прошлой неделе власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

О намерениях передать Украине танки также сообщили в Великобритании, Норвегии, Польше, Словакии и Франции. После этого украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Украине необходимо "расширять сотрудничество" и получить от западных стран также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya döyüş təyyarələri verməyəcək

Другие новости из категории

СМИ: число жертв нападения террориста-смертника в Пешаваре выросло до 72
СМИ: число жертв нападения террориста-смертника в Пешаваре выросло до 72
31 января 2023 г. 06:43
В Колумбии в результате столкновений повстанцев и военных погибли 10 человек
В Колумбии в результате столкновений повстанцев и военных погибли 10 человек
31 января 2023 г. 05:17
Во Флориде в результате стрельбы пострадали десять человек
Во Флориде в результате стрельбы пострадали десять человек
31 января 2023 г. 04:52
Lockheed Martin успешно испытала новую гиперзвуковую ракету
Lockheed Martin успешно испытала новую гиперзвуковую ракету
31 января 2023 г. 04:22
Президент США обсудил с премьер-министром Нидерландов взаимодействие по Украине
Президент США обсудил с премьер-министром Нидерландов взаимодействие по Украине
31 января 2023 г. 03:57
В ФРГ намерены ограничить импорт СПГ из России
В ФРГ намерены ограничить импорт СПГ из России
31 января 2023 г. 03:38
Импорт пшеницы из Украины в ЕС увеличился в 10 раз
Импорт пшеницы из Украины в ЕС увеличился в 10 раз
31 января 2023 г. 02:55
СМИ: Столтенберг хотел бы остаться на посту генсека НАТО
СМИ: Столтенберг хотел бы остаться на посту генсека НАТО
31 января 2023 г. 02:27
США отправили Украине первую партию БМП Bradley
США отправили Украине первую партию БМП Bradley
31 января 2023 г. 02:01
Глава МИД Израиля в ближайшее время посетит Киев
Глава МИД Израиля в ближайшее время посетит Киев
31 января 2023 г. 01:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi