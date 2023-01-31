США не будут поставлять Украине истребители

Администрация Соединенных Штатов не намерена поставлять Украине американские истребители F-16.
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Его спросили, планирует ли Вашингтон направить F-16 Киеву. "Нет", - цитирует американского лидера пресс-пул Белого дома.
На прошлой неделе власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.
О намерениях передать Украине танки также сообщили в Великобритании, Норвегии, Польше, Словакии и Франции. После этого украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Украине необходимо "расширять сотрудничество" и получить от западных стран также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.