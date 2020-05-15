​США назвали виновников теракта в Афганистане

США пришли к выводу, что две атаки в Афганистане на этой неделе осуществила террористическая организация "Исламское государство – Хорасан", а не радикальное движение "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом 15 мая заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Правительство США пришло к выводу, что "ИГИЛ в Хорасане" осуществила ужасные нападения на роддом и похороны ранее на этой неделе в Афганистане", - написал он в своем Twitter.

Ранее после двух террористических атак в Афганистане президент страны Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с "Талибаном". Представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что военные формирования "Талибана" готовы к ответным действиям против силовых подразделений Афганистана.