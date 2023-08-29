США назвали условия для ослабления санкций против Венесуэлы

Администрация Соединенных Штатов готова ослабить санкции против Венесуэлы, если Каракас предпримет конкретные действия по "восстановлению демократии" и проведению "свободных выборов".

Администрация Соединенных Штатов готова ослабить санкции против Венесуэлы, если Каракас предпримет конкретные действия по "восстановлению демократии" и проведению "свободных выборов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

"Если Венесуэла предпримет конкретные действия по восстановлению демократии, ведущие к проведению свободных и честных выборов, мы готовы также предоставить соответствующее смягчение санкций. В настоящее время Венесуэла не сделала необходимых шагов, и наши санкции остаются в силе", - отметила она.

"США намерены продолжать работу по поддержке восстановления демократии и верховенства закона в Венесуэле", - добавила Жан-Пьер.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике санкционную политику Вашингтона и выдачу лицензии Минфином США сроком на год на экспорт в республику сжиженного природного газа. Он указал, что Венесуэла не нуждается в разрешении США на импорт СПГ и нефтепродуктов.

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela, которые включают запрет на экспорт нефти. От американских санкций, наложенных на нефтяную промышленность, Венесуэла потеряла более $232 млрд. $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.