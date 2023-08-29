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США назвали условия для ослабления санкций против Венесуэлы

США назвали условия для ослабления санкций против Венесуэлы Администрация Соединенных Штатов готова ослабить санкции против Венесуэлы, если Каракас предпримет конкретные действия по "восстановлению демократии" и проведению "свободных выборов".
Другие страны
29 августа 2023 г. 03:14
США назвали условия для ослабления санкций против Венесуэлы

Администрация Соединенных Штатов готова ослабить санкции против Венесуэлы, если Каракас предпримет конкретные действия по "восстановлению демократии" и проведению "свободных выборов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

"Если Венесуэла предпримет конкретные действия по восстановлению демократии, ведущие к проведению свободных и честных выборов, мы готовы также предоставить соответствующее смягчение санкций. В настоящее время Венесуэла не сделала необходимых шагов, и наши санкции остаются в силе", - отметила она.

"США намерены продолжать работу по поддержке восстановления демократии и верховенства закона в Венесуэле", - добавила Жан-Пьер.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике санкционную политику Вашингтона и выдачу лицензии Минфином США сроком на год на экспорт в республику сжиженного природного газа. Он указал, что Венесуэла не нуждается в разрешении США на импорт СПГ и нефтепродуктов.

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela, которые включают запрет на экспорт нефти. От американских санкций, наложенных на нефтяную промышленность, Венесуэла потеряла более $232 млрд. $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.

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