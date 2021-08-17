США назвали окончательную дату вывода войск из Афганистана

Соединенные Штаты намерены завершить вывод и эвакуацию своих сил из Афганистана к 31 августа, сроки этой операции не изменились.

Соединенные Штаты намерены завершить вывод и эвакуацию своих сил из Афганистана к 31 августа, сроки этой операции не изменились.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Наша миссия (в Афганистане) продолжается до 31 августа. Верховный главнокомандующий заявил, что мы должны завершить вывод к 31 августа. Это также включает отправку американских граждан и дипломатических сотрудников. Это сроки, которыми мы располагаем", - добавил Дж.Кирби.