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США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО

США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 21:13
США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"НАТО с момента своего существования ясно давала понять, что ее двери будут открыты для любых европейских стран, которые стремятся к членству и отвечают необходимым критериям", - отметил он.

Североатлантический альянс на саммите в 2008 году принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем войдут в его состав, однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию.

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