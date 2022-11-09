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США назначили координатора по помощи украинской энергетике

США назначили координатора по помощи украинской энергетике Госдепартамент США назначил бывшего посла Джеффри Пайетта координатором по оказанию помощи Украине в ремонте, поддержке и укреплении ее энергетического сектора после массированных российских авиаударов.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 19:56
США назначили координатора по помощи украинской энергетике

Госдепартамент США назначил бывшего посла Джеффри Пайетта координатором по оказанию помощи Украине в ремонте, поддержке и укреплении ее энергетического сектора после массированных российских авиаударов.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетту было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами", - сказал Н.Прайс.

Он отметил, что Пайетт имеет уникальную квалификацию для этой работы, поскольку он работал послом США в Украине до 2016 года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya enerji yardımı üzrə koordinator təyin edib

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