США назначили 5 млн. долларов за голову одного из лидеров ИГИЛ

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В США объявлена награда в 5 млн. долларов за сведения об одном из главарей террористической группировки ИГИЛ Абу Мухаммаде Аль-Шимали.

Как сообщает Report со ссылкой на Turkishny, об этом заявил Государственный департамент США.

Согласно информации, награда будет вручена в рамках программы "Награда за справедливость". Абу Мухаммад Аль-Шимали играет важную роль в переброске иностранных наемников в Сирию.

В заявлении говорится, что с 2005 года он работает на "Аль-Каиду", а затем также и на ИГИЛ.

Программа "Награда за справедливость" учреждена в 1984 году. За этот период на основе этой программы 80 человек получили денежную премию в размере 125 млн. долларов.