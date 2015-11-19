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    США назначили 5 млн. долларов за голову одного из лидеров ИГИЛ

    Согласно информации, Абу Мухаммад Аль-Шимали играет важную роль в переброске иностранных наемников в Сирию

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В США объявлена награда в 5 млн. долларов за сведения об одном из главарей террористической группировки ИГИЛ Абу Мухаммаде Аль-Шимали.

    Как сообщает Report со ссылкой на Turkishny, об этом заявил Государственный департамент США. 

    Согласно информации, награда будет вручена в рамках программы "Награда за справедливость". Абу Мухаммад Аль-Шимали играет важную роль в переброске иностранных наемников в Сирию.

    В заявлении говорится, что с 2005 года он работает на "Аль-Каиду", а затем также и на ИГИЛ.

    Программа "Награда за справедливость" учреждена в 1984 году. За этот период на основе этой программы 80 человек получили денежную премию в размере 125 млн. долларов. 

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