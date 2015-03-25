Белый дом игнорирует запросы о встрече главы НАТО с президентом США

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Белый дом проигнорировал просьбы генсека НАТО Йенса Столтенберга, находящегося с визитом в Вашингтоне, о встрече с президентом США Бараком Обамой, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Бернадетт Михан отказалась комментировать сложившуюся ситуацию, заявив, что в планах Белого дома нет встреч, о которых следовало бы объявить.

Отмечается, что график Обамы не слишком насыщен. Бывший постпред США при Североатлантическом альянсе Курт Волкер выразил мнение, что Обама нарушил установленную его предшественником Джорджем Бушем-младшим традицию, согласно которой президент США всегда встречался с генсеком НАТО в случае его визита в Вашингтон.