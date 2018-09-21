США настроены на снижение своей зависимости от международных организаций

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Администрация американского президента Дональда Трампа добивается большей независимости США от международных организаций и будет игнорировать недовольство других государств по этому поводу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг в интервью телеканалу Fox News постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Хейли попросили прокомментировать публикацию в интернет-издании Business Insider, в которой утверждалось, что в ООН крайне недовольны рядом шагов администрации Трампа, в частности выходом США из Совета ООН по правам человека, политикой в отношении Ирана и по вопросу Палестины. В материале отмечалось, что многие государства, входящие во всемирную организацию, "устали от запугивания со стороны Америки и ее нежелания идти на компромисс".

"Они устали, потому что мы говорим правду, они устали, потому что мы вновь проявляем силу, они устали, потому что мы не позволим международным организациям приказывать Соединенным Штатам делать то, что они от нас хотят, - сказала постпред США при ООН. - Мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует интересам американцев".

По утверждению Хейли, именно этим принципом руководствовался Трамп, когда объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату и сделки с Ираном по атому, а также признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести в этот город дипмиссию из Тель-Авива. "Нет, я не ожидаю, что все страны будут относиться к нам с любовью за то, что мы делаем", - констатировала постпред США при ООН. Она подчеркнула, что США "не намерены извиняться за это".