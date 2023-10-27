США настаивают на включении осуждения ХАМАС в резолюцию ГА ООН

Соединенные Штаты считают, что представленный Иорданией проект резолюции Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку должен содержать пункт об осуждении палестинского движения ХАМАС.
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"Двух ключевых слов не хватает в этой резолюции. Первое - это ХАМАС. Возмутительно, что резолюция не указывает имена преступников, совершивших террористическую атаку 7 октября. Другой упущенный пункт - это заложники", - сказала она.
По словам Томас-Гринфилд, это "злонамеренные упущения", которые "дают прикрытие для жестокости ХАМАС". В связи с этим США стали соавтором предложенных Канадой поправок к проекту резолюции.