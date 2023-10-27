США настаивают на включении осуждения ХАМАС в резолюцию ГА ООН

Соединенные Штаты считают, что представленный Иорданией проект резолюции Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку должен содержать пункт об осуждении палестинского движения ХАМАС.

Соединенные Штаты считают, что представленный Иорданией проект резолюции Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку должен содержать пункт об осуждении палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи по Палестине.

"Двух ключевых слов не хватает в этой резолюции. Первое - это ХАМАС. Возмутительно, что резолюция не указывает имена преступников, совершивших террористическую атаку 7 октября. Другой упущенный пункт - это заложники", - сказала она.

По словам Томас-Гринфилд, это "злонамеренные упущения", которые "дают прикрытие для жестокости ХАМАС". В связи с этим США стали соавтором предложенных Канадой поправок к проекту резолюции.