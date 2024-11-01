США настаивают на полной денуклеаризации Корейского полуострова

Соединенные Штаты намерены продолжать добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Соединенные Штаты намерены продолжать добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Вашингтоне на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея.

"И наша политика заключается в том, в чем она заключалась и чем останется: полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул госсекретарь.

В аналогичном ключе высказался и министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль.

"Мы вновь подтвердили цель, заключающуюся в полной денуклеаризации КНДР", - сказал глава МИД. По его словам, "США вновь подтвердили [на нынешней встрече] непоколебимое обязательство по расширенному сдерживанию перед Республикой Корея".

"Любое ядерное нападение на Республику Корея со стороны КНДР было бы встречено быстрым, подавляющим и решительным ответом", - заявил Чо Тхэ Ёль.

Кроме того, он сообщил, что Вашингтон и Сеул приняли решение отныне сделать совещания в формате "2 + 2" регулярными.