США настаивают, чтобы Европа выбирала газовые проекты через Кавказ в обход России

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче не допустить поставок газа в Европу через «Северный поток-2». Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, запись опубликована на YouTube-канале комитета по иностранным делам палаты представителей США.

По утверждению главы американской дипломатии, ЕС практически не может противодействовать Москве из-за зависимости от поставок энергоресурсов, и США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Старого света другие источники газа, в том числе через Кавказ.

Мы обязаны продолжать оказывать давление, чтобы "Северный поток-2" не был запущен. Мы не можем допустить еще большую зависимость ЕС от российского газа. Мы должны не допустить вариант, когда Россия сможет достичь своих целей благодаря этой зависимости», — заявил Помпео.