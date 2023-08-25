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США нашли жизнеспособные маршруты для экспорта украинского зерна

США нашли жизнеспособные маршруты для экспорта украинского зерна Соединенные Штаты нашли "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна через территориальные воды страны и по суше после выхода России из "зерновой сделки".
Другие страны
25 августа 2023 г. 21:26
США нашли жизнеспособные маршруты для экспорта украинского зерна

Соединенные Штаты нашли "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна через территориальные воды страны и по суше после выхода России из "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен.

По его словам, в ближайшие месяцы Вашингтон намерен вернуться к средним довоенным объемам экспорта из Украины.

"Я думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды Украины и по суше, и мы стремимся в ближайшие пару месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне довоенных показателей", - заявил О'Брайен.

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Версия на английском языке US sees viable routes to export Ukrainian grain

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