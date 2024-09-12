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США нарастят число ЗРК Patriot с учетом поставок Украине и на Ближний Восток

США нарастят число ЗРК Patriot с учетом поставок Украине и на Ближний Восток Вооруженные силы США будут наращивать число батарей ЗРК Patriot с учетом поставок этих комплексов Украине и на Ближний Восток.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 20:07
США нарастят число ЗРК Patriot с учетом поставок Украине и на Ближний Восток

Вооруженные силы США будут наращивать число батарей ЗРК Patriot с учетом поставок этих комплексов Украине и на Ближний Восток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут в ходе выступления в вашингтонском аналитическом Центре Стимсона.

"Украина хочет все больше и больше ЗРК Patriot по понятным причинам. Мы используем ЗРК Patriot для защиты наших сил на Ближнем Востоке", - сказала она.

В этой связи Уормут признала, что ВС США в данный момент имеют ограниченное число комплексов Patriot, но в то же время наращивают их наличие в армии. По ее словам, в ближайшие несколько лет Соединенные Штаты добавят дополнительную батарею Patriot в состав ВС США.

Помимо этого, по словам представителя Пентагона, ВС США в целом наращивают свои силы противовоздушной обороны, в том числе создают батареи для борьбы с БПЛА.

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