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США нарастили военное присутствие в Ормузском проливе

США нарастили военное присутствие в Ормузском проливе США наращивают военное присутствие в Ормузском проливе за счет применения беспилотных подводных, надводных и летательных аппаратов при патрулировании.
Другие страны
6 октября 2023 г. 23:07
США нарастили военное присутствие в Ормузском проливе

США наращивают военное присутствие в Ормузском проливе за счет применения беспилотных подводных, надводных и летательных аппаратов при патрулировании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США.

"В прошлом месяце военно-морские силы на Ближнем Востоке успешно совместили беспилотные платформы с обычными пилотируемыми кораблями и самолетами, чтобы усилить операции по обеспечению безопасности в водах, омывающих Аравийский полуостров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 7 оперативных групп Пятого флота ВМС США интегрировали 12 различных беспилотных платформ с обычными кораблями, чтобы отслеживать действия иранских ВМС и наблюдать за судами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в ходе "планового патрулирования в Ормузском проливе и вокруг него на протяжении нескольких дней".

"Это операция позволила нарастить присутствие в критически важном проливе и в зоне вокруг него", - следует из документа. В нем также утверждается, что в последние месяцы Иран незаконно захватывал торговые суда, следующие под флагами различных стран.

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