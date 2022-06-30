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США направят в Румынию еще пять тысяч военных

США направят в Румынию еще пять тысяч военных США направят в Румынию дополнительно 5 тыс. военнослужащих.
Другие страны
30 июня 2022 г. 06:34
США направят в Румынию еще пять тысяч военных

США направят в Румынию дополнительно 5 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Universul.net, об этом президент США Джозеф Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде.

Американский лидер пояснил, что такой шаг связан с укреплением обороны НАТО от угрозы России.

Сообщается, что президент Румынии Клаус Йоханнис "приветствовал этот шаг", заявив, что "все задачи» "выполнены и решены так, как мы хотели!".

"Это результат командной работы, и я хочу поблагодарить всех причастных", - сказал Йоханнис во время саммита.

Байден также отметил, что будет увеличена ротация американских военных в странах Балтии, а в Польше США создадут постоянную штаб-квартиру 5-го армейского корпуса.

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