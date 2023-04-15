США направят Украине $5 млрд бюджетной помощи

Администрация Соединенных Штатов направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка.

Администрация Соединенных Штатов направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента.

"Соединенные Штаты предоставили правительству Украины $18 млрд в качестве бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Еще $4,9 млрд будут выделены в сентябре", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По версии Вашингтона, эти средства, "наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций, позволят украинскому правительству предоставлять важнейшие услуги своим гражданам".

"Однако масштаб финансирования, необходимый для восстановления, может быть достигнут только при тесном сотрудничестве с частным сектором для стимулирования инвестиций", - добавили в Госдепартаменте.