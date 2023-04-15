О нас

США направят Украине $5 млрд бюджетной помощи

США направят Украине $5 млрд бюджетной помощи Администрация Соединенных Штатов направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 06:21
США направят Украине $5 млрд бюджетной помощи

Администрация Соединенных Штатов направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента.

"Соединенные Штаты предоставили правительству Украины $18 млрд в качестве бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Еще $4,9 млрд будут выделены в сентябре", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По версии Вашингтона, эти средства, "наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций, позволят украинскому правительству предоставлять важнейшие услуги своим гражданам".

"Однако масштаб финансирования, необходимый для восстановления, может быть достигнут только при тесном сотрудничестве с частным сектором для стимулирования инвестиций", - добавили в Госдепартаменте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi