О нас

США направят Украине новый пакет вооружения, включая комплексы Patriot

США направят Украине новый пакет вооружения, включая комплексы Patriot США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.
Другие страны
14 июля 2025 г. 05:17
США направят Украине новый пакет вооружения, включая комплексы Patriot

США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы направим им разные образцы современного военного оборудования. И они заплатят нам за него 100%", - сказал Трамп, подчеркнув, что этот вопрос будет обсуждаться на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне 14 июля.

Американский лидер при этом в очередной раз упрекнул европейские страны в том, что они тратят на поддержку Киева значительно меньше Соединенных Штатов, подчеркнув, что ЕС "возместит США затраты" на отправку предназначенного для Украины оружия.

Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он по-прежнему планов передать Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot, Трамп сказал, что "пока не определился с количеством".

"Но они получат некоторое [их число], потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot", - добавил глава Белого дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Avropa İttifaqının pulu hesabına Ukryanaya silah göndərəcək

Другие новости из категории

Трамп надеется на урегулирование ситуации в секторе Газа в течение недели
Трамп надеется на урегулирование ситуации в секторе Газа в течение недели
14 июля 2025 г. 06:06
В Лондоне заявили о росте кибератак со стороны России
В Лондоне заявили о росте кибератак со стороны России
14 июля 2025 г. 03:48
В Индии отвергли версию о самоубийстве летчика разбившегося Boeing
В Индии отвергли версию о самоубийстве летчика разбившегося Boeing
14 июля 2025 г. 03:09
WSJ: Глава Пентагона заморозил поставки Киеву после записки своего заместителя
WSJ: Глава Пентагона заморозил поставки Киеву после записки своего заместителя
14 июля 2025 г. 02:35
При стрельбе в церкви в Кентукки погибли два человека
При стрельбе в церкви в Кентукки погибли два человека
14 июля 2025 г. 01:50
Премьер Украины может стать новым министром обороны
Премьер Украины может стать новым министром обороны
14 июля 2025 г. 00:46
Американский сенатор анонсировал рекордные поставки оружия Киеву
Американский сенатор анонсировал рекордные поставки оружия Киеву
14 июля 2025 г. 00:20
Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
13 июля 2025 г. 22:53
Во Франции заключенного вынесли из тюрьмы в сумке
Во Франции заключенного вынесли из тюрьмы в сумке
13 июля 2025 г. 22:13
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких полевых командиров радикалов в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких полевых командиров радикалов в Газе
13 июля 2025 г. 21:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi