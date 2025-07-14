США направят Украине новый пакет вооружения, включая комплексы Patriot

США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

Как передает Report , об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы направим им разные образцы современного военного оборудования. И они заплатят нам за него 100%", - сказал Трамп, подчеркнув, что этот вопрос будет обсуждаться на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне 14 июля.

Американский лидер при этом в очередной раз упрекнул европейские страны в том, что они тратят на поддержку Киева значительно меньше Соединенных Штатов, подчеркнув, что ЕС "возместит США затраты" на отправку предназначенного для Украины оружия.

Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он по-прежнему планов передать Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot, Трамп сказал, что "пока не определился с количеством".

"Но они получат некоторое [их число], потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot", - добавил глава Белого дома.