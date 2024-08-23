США направят Украине новую военную помощь на $125 млн

Администрация президента США Джо Байдена направит Украине около $125 млн новой военной помощи.

Администрация президента США Джо Байдена направит Украине около $125 млн новой военной помощи.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц США, этот пакет будет включать в себя ракеты для систем ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

Белый дом может официально объявить о новой помощи Киеву уже 23 августа в канун дня независимости Украины.

Перечисленное вооружение предоставляется в рамках президентского разрешения, оно берется из запасов Пентагона и может быть доставлено быстрее, отмечает агентство.