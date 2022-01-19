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США направят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности

США направят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности Американские власти намерены в ближайшие недели предоставить Украине запланированную ранее дополнительную поддержку в сфере безопасности. Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Укра
Другие страны
19 января 2022 г. 21:31
США направят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности

Американские власти намерены в ближайшие недели предоставить Украине запланированную ранее дополнительную поддержку в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

США на протяжении многих лет "инвестировали в экономический рост Украины, энергетическую безопасность, инфраструктуру, гражданское общество, верховенство права и оборону". "Мы продолжим оказывать эту поддержку, включая помощь в обеспечении обороны", - добавил госсекретарь. Он напомнил, что оборонный бюджет США на 2022 финансовый год (начался 1 октября 2021 года) содержит статью о предоставлении Киеву военной помощи в размере 300 млн долларов США.

Отметим, что вчера представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи. Телеканал CNN на прошлой неделе проинформировал, что власти США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 млн долларов США. Как отмечалось в материале, США намерены передать Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.

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