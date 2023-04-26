США направят Украине девятую партию оборудования для энергетического сектора

Украина вскоре получит девятую партию оборудования для своего энергетического сектора от Министерства энергетики США.

Украина вскоре получит девятую партию оборудования для своего энергетического сектора от Министерства энергетики США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы готовимся направить девятый самолет с оборудованием, которое нам предоставили американские предприятия или которое мы закупили у них. К тому же совместно с Национальным управлением ядерной безопасности мы установили в Украине сенсоры для фиксирования радиационной активности и обучаем людей в Украине реагировать на деятельность, связанную с радиацией", — сказала она.

Министр отметила, что в центре внимания ведомства также находятся разработки будущей энергетической сети в Украине. "Нас интересует то, как будет выглядеть энергетическая сеть, как мы в сотрудничестве с Украиной разработаем сеть, которая будет защищена от войны", — сказала она, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за создание сети с распределенной генерацией.