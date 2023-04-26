США направят Украине девятую партию оборудования для энергетического сектора

Украина вскоре получит девятую партию оборудования для своего энергетического сектора от Министерства энергетики США.
Как передает
"Мы готовимся направить девятый самолет с оборудованием, которое нам предоставили американские предприятия или которое мы закупили у них. К тому же совместно с Национальным управлением ядерной безопасности мы установили в Украине сенсоры для фиксирования радиационной активности и обучаем людей в Украине реагировать на деятельность, связанную с радиацией", — сказала она.
Министр отметила, что в центре внимания ведомства также находятся разработки будущей энергетической сети в Украине. "Нас интересует то, как будет выглядеть энергетическая сеть, как мы в сотрудничестве с Украиной разработаем сеть, которая будет защищена от войны", — сказала она, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за создание сети с распределенной генерацией.