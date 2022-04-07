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США увеличивает поставки летального оружия Украине

США увеличивает поставки летального оружия Украине Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине вооружения и ресурсы, в том числе в страну будут направлены противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 06:55
США увеличивает поставки летального оружия Украине

Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине вооружения и ресурсы, в том числе в страну будут направлены противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден.

"В прошлую пятницу мы объявили о выделении миллионного финансирования для закупки новой военной техники для Украины: передовых беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов с лазерной системой наведения. Вчера я подписал еще один пакет помощи Украине, чтобы направить больше ракет Javelin, этих переносных ракетных систем, с помощью которых можно уничтожать танки и бронеавтомобили", - сказал американский президент на конференции профсоюзной ассоциации строительной отрасли.

Ранее, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что власти США при оказании военной помощи Киеву отдают приоритет поставкам беспилотников, противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. По его словам, американская сторона все еще осуществляет поставки в рамках пакета военной помощи объемом 800 млн долларов США. Об этом было объявлено в середине марта.

Пентагон также дополнительно объявил о выделении еще 300 млн долларов США Украине в виде военной помощи. Этот пакет будет реализован в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством контрактов с производителями, а не предоставление военной техники напрямую из запасов Пентагона.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya daha çox tank əleyhinə raket kompleksi göndərəcək

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